Мэрия Самары запросила дополнительные средства на покупку трамваев «Витязь-М»

На обращение жительницы отреагировали представители департамента транспорта Самары. По их словам, в этом году в Самару приедут еще 40 «Львят». Кроме того, мэрия запросила дополнительное финансирование для покупки новой партии трамваев «Витязь-М». По мере обновления трамвайного парка новые вагоны будут появляться и в других районах города.