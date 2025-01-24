Мэрия Самары запросила дополнительные средства на покупку трамваев «Витязь-М»

Недавно в Самару поступили новые трехсекционные трамваи «Витязь-М». Они уже начали курсировать по маршруту № 22. Жители поинтересовались, когда на Металлурге появятся новые составы. Об этом они написали под одним из постов главы города Ивана Носкова в социальных сетях.
«На Металлурге мы вряд ли такие трамваи увидим. У нас все, что поновее и получше, обычно в центре», — написала горожанка.
На обращение жительницы отреагировали представители департамента транспорта Самары. По их словам, в этом году в Самару приедут еще 40 «Львят». Кроме того, мэрия запросила дополнительное финансирование для покупки новой партии трамваев «Витязь-М». По мере обновления трамвайного парка новые вагоны будут появляться и в других районах города.