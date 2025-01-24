Рыбную ферму выставили на продажу в Красноярске

В объявлении указано, что на ферме выращивают форель и мидии, а совокупная мощность предприятия составляет 300 тысяч тонн продукции в год. Бизнес также включает в себя 18 зданий, среди которых имеются дома и бани, которые могут быть использованы как для сотрудников, так и для туристов.