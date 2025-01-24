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Рыбную ферму выставили на продажу в Красноярске

На ферме выращивают форель и мидии, а совокупная мощность предприятия составляет 300 тысяч тонн продукции в год.

В Красноярске на продажу выставили рыбную ферму за 83 млн рублей. Объявление появилось на одном из специализированных российских порталов.

В объявлении указано, что на ферме выращивают форель и мидии, а совокупная мощность предприятия составляет 300 тысяч тонн продукции в год. Бизнес также включает в себя 18 зданий, среди которых имеются дома и бани, которые могут быть использованы как для сотрудников, так и для туристов.

Вместе с фермой покупатель получит остатки готовой продукции и оборудование, включая катера, лодки и насосы. Как отмечает автор объявления, персонал полностью укомплектован и готов работать с новым владельцем.