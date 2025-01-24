В 2025 году в Узбекистане планируют построить жилье на 120 тысяч квартир

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В текущем году в республике планируется построить многоквартирное жилье на 120 тысяч квартир. Об этом говорилось на совещании на котором обсуждались итоги проделанной в 2024 году работы в рамках ипотечной программы, а также планы на 2025 год под председательством Шавката Мирзиёева.

Также в Новом Ташкенте предусматривается построить жилье на 15 тысяч квартир. Эти дома будут обеспечиваться «зеленой» энергией. Для надежного энергоснабжения частный сектор установит системы накопления электричества емкостью 100 мегаватт-часов.

Согласно озвученной на совещании информации, в Новом Ташкенте обогрев и охлаждение домов будет осуществляться за счет централизованной тригенерации. Было отмечено, что это позволит сократить потребление электроэнергии в летний период в четыре раза. Во всех зданиях и сооружениях будут внедряться требования к повышенной энергоэффективности. Транспортная и осветительная инфраструктура, а также зарядные станции будут исключительно «зелеными».