В 2025 году в Узбекистане планируют построить жилье на 120 тысяч квартир

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В текущем году в республике планируется построить многоквартирное жилье на 120 тысяч квартир. Об этом говорилось на совещании на котором обсуждались итоги проделанной в 2024 году работы в рамках ипотечной программы, а также планы на 2025 год под председательством Шавката Мирзиёева.
Также в Новом Ташкенте предусматривается построить жилье на 15 тысяч квартир. Эти дома будут обеспечиваться «зеленой» энергией. Для надежного энергоснабжения частный сектор установит системы накопления электричества емкостью 100 мегаватт-часов.
Была также затронута тема реновации старых домов. Было отмечено, что в нынешнем году по программе реновации жилья в Узбекистане планируется построить дома на 20 тысяч квартир.
Особое внимание при строительстве жилья президент поручил уделить увеличению числа современных многоквартирных домов по программе реновации на месте устаревшего жилья.
«В результате такой программы эффективность использования земли вырастет в 4−5 раз, а затраты на коммуникации сократятся вдвое. Но главное — это меняет образ жизни жителей, кардинально улучшает условия проживания, способствует росту занятости и развитию экономики», — отметил президент.
Такую работу уже начали в городах Джизаке, Маргилане, Коканде, Шахрисабзе, Карши, а также в Дустликском районе и в одном из столичных районов. Постепенно реновацию планируется распространить и на другие регионы.
«В этом году на финансирование жилищных программ из бюджета планируется выделить 15,5 трлн сумов. Банки дополнительно предоставят 10 трлн сумов, а “Компания по рефинансированию ипотеки” — 2,3 трлн сумов», — говорилось на совещании.
Было отмечено, что это позволит продать 70 тысяч квартир по ипотеке, из которых 30 тысяч будут предназначены для семей с невысоким уровнем доходов; при этом им будет выплачиваться субсидия на первоначальный взнос из государственного бюджета.