Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов металлов на 6 месяцев

«А также бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава. Данная норма принята в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности», — сообщили в ведомстве.