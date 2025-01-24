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Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов металлов на 6 месяцев

Цель — загрузка предприятий сырьём.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 24 янв— Sputnik. Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов на 6 месяцев. Об этом сообщил комитет промышленности при Минпроме.

«А также бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава. Данная норма принята в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности», — сообщили в ведомстве.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, отмечает Минпром.