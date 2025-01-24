Госкомитет по тарифам РТ объяснил причины роста цен на коммунальные услуги

Среди основных их них — рост расходов на газ, увеличение минимального размера оплаты труда и изменения налогового законодательства.
Доля расходов на газ в пиковом режиме производства тепловой энергии доходит до 80%, пояснил Груничев. Также он напомнил о росте с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ), который повысился на 16,7%, до 22,4 тысячи рублей.
Среди второстепенных причин роста цен — введение НДС для упрощенной системы налогообложения, программа модернизации коммунальной инфраструктуры, усиление антитеррористической защищенности объектов.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане в 2025 году тарифы на ЖКУ собираются повысить на 17,5−22,3%.