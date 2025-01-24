В казахстанских поездах появится интернет

Пассажиры смогут пользоваться WhatsApp, YouTube и другими видеохостингами на протяжении всей поездки. Однако доступ к торрентам и сайтам для потокового скачивания будет ограничен. Установку оборудования и его поддержку осуществляет Jusan Mobile, официальный партнёр OneWeb в Казахстане.