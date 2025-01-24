В казахстанских поездах появится интернет

На маршруте «Астана-Алматы» появится интернет, что обеспечит удобство пассажирам, сообщает El.kz со ссылкой на АО КТЖ.
С 25 января в поезде №¾ «Астана-Алматы» стартует пилотный проект по предоставлению доступа к интернету на основе современных спутниковых технологий. Этот маршрут выбран из-за высокого пассажиропотока и популярности среди казахстанцев.
Пассажиры смогут пользоваться WhatsApp, YouTube и другими видеохостингами на протяжении всей поездки. Однако доступ к торрентам и сайтам для потокового скачивания будет ограничен. Установку оборудования и его поддержку осуществляет Jusan Mobile, официальный партнёр OneWeb в Казахстане.
Помимо интернета, в рамках проекта планируется внедрение инноваций для повышения комфорта и безопасности:
Мобильные терминалы для быстрой проверки билетов проводниками; POS-терминалы для безналичных оплат в вагоне-ресторане; Нагрудные видеорегистраторы для начальников поездов; Системы видеонаблюдения в вагонах для дополнительного контроля.
Запуск пилотного проекта является шагом к масштабированию услуги на другие маршруты по всей стране, что позволит улучшить качество обслуживания и сделать поездки ещё комфортнее.