Четверть застройщиков сорвут сроки сдачи жилья в Новосибирске

«До 25% застройщиков нарушат сроки ввода объектов в эксплуатацию, в том числе за счет приостановки проектного финансирования», — считает эксперт.
Кроме того, по словам специалиста, до 30% проектов встанут на паузу. Сергей Николаев также предполагает, что во второй половине 2025 года возможны случаи банкротства среди компаний-застройщиков. Основным инструментом продаж станет рассрочка в разных вариантах.
К сожалению, в 2025—2026 годах станет больше обманутых дольщиков, которые не смогут получить свои квартиры в срок.
Напомним, жители Новосибирска запустили флешмоб обманутых дольщиков.