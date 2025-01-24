Четверть застройщиков сорвут сроки сдачи жилья в Новосибирске

Кроме того, по словам специалиста, до 30% проектов встанут на паузу. Сергей Николаев также предполагает, что во второй половине 2025 года возможны случаи банкротства среди компаний-застройщиков. Основным инструментом продаж станет рассрочка в разных вариантах.