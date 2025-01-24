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Четверть застройщиков сорвут сроки сдачи жилья в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 23 января, ФедералПресс. В 2025 году 25% застройщиков рискуют сорвать сроки сдачи жилья в Новосибирске. Такие аналитические данные опубликовал в телеграм-канале РОП новосибирский аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Источник: Reuters

«До 25% застройщиков нарушат сроки ввода объектов в эксплуатацию, в том числе за счет приостановки проектного финансирования», — считает эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, до 30% проектов встанут на паузу. Сергей Николаев также предполагает, что во второй половине 2025 года возможны случаи банкротства среди компаний-застройщиков. Основным инструментом продаж станет рассрочка в разных вариантах.

К сожалению, в 2025—2026 годах станет больше обманутых дольщиков, которые не смогут получить свои квартиры в срок.

Напомним, жители Новосибирска запустили флешмоб обманутых дольщиков.

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