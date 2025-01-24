В Свердловской области стремительно растут цены на бензин и дизель

Ранее стало известно, что в Свердловской области подскочили цены на мясо, а также маргарин. К 20 января говядина подорожала на 1,8%. И цена килограмма составила 620,54 рубля. Так, Свердловскстат публиковал данные на 13 января, тогда килограмм говядины стоил 609, 53 рублей. Маргарин подорожал на 2,61% и теперь его цена за килограмм составила 266,74 рублей. К слову, средняя цена килограмма сливочного масла составила 317 рублей.