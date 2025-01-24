В Свердловской области стремительно растут цены на бензин и дизель

В Свердловской области продолжают расти цены на топливо. Дорожает как бензин, так и дизель. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловскстата.
Так, дизельное топливо подорожало на 0,24% за неделю. Теперь в среднем свердловчане платят за литр дизеля 70,4 рубля. Выросла стоимость и за литр бензина марки АИ-92. Повышение цены в процентном соотношении составило столько же, как и у дизельного топлива. Он обойдется в 54,7 рубля.
Также подорожало и самое популярное топливо — бензин АИ-95. Рост цены составил 0,25%. В таком случае водители отдают за литр бензина 59 рублей. Бензин марки АИ-98 стал дороже на 0,32%. Топливо является самым дорогим и в среднем обходиться уральцам в 82,2 рубля.
Ранее стало известно, что в Свердловской области подскочили цены на мясо, а также маргарин. К 20 января говядина подорожала на 1,8%. И цена килограмма составила 620,54 рубля. Так, Свердловскстат публиковал данные на 13 января, тогда килограмм говядины стоил 609, 53 рублей. Маргарин подорожал на 2,61% и теперь его цена за килограмм составила 266,74 рублей. К слову, средняя цена килограмма сливочного масла составила 317 рублей.