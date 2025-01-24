В Волгограде на продажу выставили павильоны закрывшегося рынка «Олимпия»

— Насколько известно, пытались нанять подрядчика, но когда тот выставил счет в несколько десятков миллионов рублей, то тут же и отказались от посторонних услуг, — рассказал информагентству один из торговцев, который, как и десятки других, был вынужден покинуть прежнее место работы. — В итоге решили сносить своими силами. Ведь хотят хоть что-то и заработать.