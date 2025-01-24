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В Госдуме заступились за гендиректора Ирбитского молокозавода перед ФАС

Предостережение свердловского УФАС в адрес гендиректора Ирбитского молокозавода Григория Бачерикова не имеет четкого обоснования и противоречит политике правительства по молочному рынку. Об этом ЕАН рассказал член экспертного совета комитета Госдумы по конкуренции Дмитрий Тортев.

По его словам, такое предостережение имеет смысл при наличии на рынке молочной продукции 3−4 доминирующих игроков, которые в теории могли бы составить картельный сговор. Однако сам глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский накануне в эфире телеканала «Россия-24» признал, что переработчиков молока так много, что они не могут оказать давление на цены.

"В Свердловской области молочный рынок высококонкурентный — широко представлены и федеральные, и местные игроки. Второй момент, в своем высказывании Григорий Бачериков даже не привел никаких цифр, просто указав на общие прогнозы инфляции, которые составляют Банк России и Минэкономразвития. Любой федеральный и региональный министр тоже оперирует этими цифрами при собственных прогнозах. Но никто из чиновников не получает таких предписаний.

Более того, на днях вице-премьер России Дмитрий Патрушев отчитал участников рынка за то, что те заранее не предупредили правительство о грядущем росте цен. Но все переработчики просто боятся получить предостережения от ФАС. В результате тема с подорожанием цен стала табуированной, но высокой продовольственной инфляции избежать не удалось", — указал член экспертного совета комитета Госдумы по конкуренции Дмитрий Тортев.

По его мнению, тот факт, что антимонопольщики так активно выдают производителям предостережения за высказывания о ценах, говорит о том, что служба пытается показать правительству свою работу. Тортев отметил, что за последние годы вопросы к эффективности работы ведомства накопились и у правительства, и у населения.

«Антимонопольная служба реагирует на резкий рост цен постфактум, когда все самое страшное уже произошло. Сама проверка может растянуться на срок до полугода, когда с повышением цен население в целом-то смирилось. Логично, что такая “оперативность” вызывает некое раздражение среди населения. У людей такое понимание, что есть целый уполномоченный орган для борьбы с ростом цен, а высокой результативности этот самый орган не демонстрирует — цены растут непонятно почему», — отметил Дмитрий Тортев.

В качестве примера эффективности он указал на работу ФАС России с ценами на такси. Еще в мае прошлого года, напоминает эксперт, премьер-министр России Михаил Мишустин дал полный карт-бланш главе ФАС Максиму Шаскольскому на проверку агрегатора «Яндекс. Такси», который был признан доминирующим игроком на рынке перевозок. Но до настоящего времени ФАС никаких результатов не представила, а сама проверка все еще находится на стадии переписки антимонопольщиков с представителями агрегатора.

«Может ли ФАС действительно влиять на рост цен? Может, если будет своевременно выявлять картели, которые оказывают реальное влияние на цены, когда 3−4 игрока необоснованно завышают цены на товары и услуги. А это немало влияет на инфляцию. Громких картельных дел у нас уже не было несколько лет, но это не значит, что их нет», — заключил Дмитрий Тортев.

Как писал ЕАН, накануне управление ФАС по Свердловской области выдало предостережение гендиректору Ирбитского молочного завода Григорию Бачерикову. Поводом для этого стало заявление руководителя предприятия о росте цен на молоко и молочную продукцию в 2025 году.

«Генеральный директор Ирбитского молочного завода выступил в средствах массовой информации с заявлением о росте цен на молоко и молочную продукцию. Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию продовольственных товаров, как руководство к действию. Как следствие, это может привести к необоснованному росту цен на молочную продукцию», — отметили в пресс-службе ведомства.

За день до этого в рамках пресс-тура Бачериков заявил, что цены на молоко и молочную продукцию в Свердловской области вырастут в пределах общей инфляции по стране. По прогнозу Банка России, в 2025 году общий рост цен не должен превысить 4−4,5%.