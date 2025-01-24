В Госдуме заступились за гендиректора Ирбитского молокозавода перед ФАС

По его словам, такое предостережение имеет смысл при наличии на рынке молочной продукции 3−4 доминирующих игроков, которые в теории могли бы составить картельный сговор. Однако сам глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский накануне в эфире телеканала «Россия-24» признал, что переработчиков молока так много, что они не могут оказать давление на цены.
"В Свердловской области молочный рынок высококонкурентный — широко представлены и федеральные, и местные игроки. Второй момент, в своем высказывании Григорий Бачериков даже не привел никаких цифр, просто указав на общие прогнозы инфляции, которые составляют Банк России и Минэкономразвития. Любой федеральный и региональный министр тоже оперирует этими цифрами при собственных прогнозах. Но никто из чиновников не получает таких предписаний.
Более того, на днях вице-премьер России Дмитрий Патрушев отчитал участников рынка за то, что те заранее не предупредили правительство о грядущем росте цен. Но все переработчики просто боятся получить предостережения от ФАС. В результате тема с подорожанием цен стала табуированной, но высокой продовольственной инфляции избежать не удалось", — указал член экспертного совета комитета Госдумы по конкуренции Дмитрий Тортев.
По его мнению, тот факт, что антимонопольщики так активно выдают производителям предостережения за высказывания о ценах, говорит о том, что служба пытается показать правительству свою работу. Тортев отметил, что за последние годы вопросы к эффективности работы ведомства накопились и у правительства, и у населения.
«Антимонопольная служба реагирует на резкий рост цен постфактум, когда все самое страшное уже произошло. Сама проверка может растянуться на срок до полугода, когда с повышением цен население в целом-то смирилось. Логично, что такая “оперативность” вызывает некое раздражение среди населения. У людей такое понимание, что есть целый уполномоченный орган для борьбы с ростом цен, а высокой результативности этот самый орган не демонстрирует — цены растут непонятно почему», — отметил Дмитрий Тортев.
В качестве примера эффективности он указал на работу ФАС России с ценами на такси. Еще в мае прошлого года, напоминает эксперт, премьер-министр России Михаил Мишустин дал полный карт-бланш главе ФАС Максиму Шаскольскому на проверку агрегатора «Яндекс. Такси», который был признан доминирующим игроком на рынке перевозок. Но до настоящего времени ФАС никаких результатов не представила, а сама проверка все еще находится на стадии переписки антимонопольщиков с представителями агрегатора.
«Может ли ФАС действительно влиять на рост цен? Может, если будет своевременно выявлять картели, которые оказывают реальное влияние на цены, когда 3−4 игрока необоснованно завышают цены на товары и услуги. А это немало влияет на инфляцию. Громких картельных дел у нас уже не было несколько лет, но это не значит, что их нет», — заключил Дмитрий Тортев.
Как писал ЕАН, накануне управление ФАС по Свердловской области выдало предостережение гендиректору Ирбитского молочного завода Григорию Бачерикову. Поводом для этого стало заявление руководителя предприятия о росте цен на молоко и молочную продукцию в 2025 году.
«Генеральный директор Ирбитского молочного завода выступил в средствах массовой информации с заявлением о росте цен на молоко и молочную продукцию. Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию продовольственных товаров, как руководство к действию. Как следствие, это может привести к необоснованному росту цен на молочную продукцию», — отметили в пресс-службе ведомства.
За день до этого в рамках пресс-тура Бачериков заявил, что цены на молоко и молочную продукцию в Свердловской области вырастут в пределах общей инфляции по стране. По прогнозу Банка России, в 2025 году общий рост цен не должен превысить 4−4,5%.