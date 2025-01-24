В Госдуме заступились за гендиректора Ирбитского молокозавода перед ФАС

«Может ли ФАС действительно влиять на рост цен? Может, если будет своевременно выявлять картели, которые оказывают реальное влияние на цены, когда 3−4 игрока необоснованно завышают цены на товары и услуги. А это немало влияет на инфляцию. Громких картельных дел у нас уже не было несколько лет, но это не значит, что их нет», — заключил Дмитрий Тортев.