В Башкирии в 2025 году объём инвестиций достигнет 1 трлн рублей.

«Мы проанализировали федеральный механизм СЗПК и приняли решение локализовать его на региональный уровень и запустить собственный инструмент СЗПИ. Это позволило открыть преференции для всех категорий инвесторов, а не только для крупных. Благодаря республиканской инициативе мы в 8 раз нарастили интенсив по оказанию поддержки за счет исключения ряда требований для проектов, претендующих на получение мер господдержки», — прокомментировал вице-премьер — министр экономического развития и инвестиций РБ Рустам Муратов.