В Башкирии в 2025 году объём инвестиций достигнет 1 трлн рублей.

Сумма капиталовложений в экономику Башкирии в текущем году достигнет 1 трлн руб. Работа по повышению инвестиционной привлекательности будет реализовываться в 3 направлениях — цифровизация, законодательная либерализация и международная кооперация, сообщили в минэкономразвития РБ.
В ведомстве считают, что большую позитивную роль в этом процессе играет механизм Соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Они гарантируют инвесторам неухудшение условий реализации инвестпроектов. Документы фиксируют уровень налогов, земельное, градостроительное и таможенное законодательство, возмещение затрат на строительство инфраструктуры.
В минувшем году минэкономразвития России заключило в Башкирии два СЗПК на сумму 136 млрд руб. Всего в 2024-м заключено 18 таких соглашений в 16 регионах страны с объемом инвестиций свыше 553 млрд руб.
Это проекты из самых разных сфер: производство выпечки, комбинаты точного литья, теплицы и мясное производство, горно-обогатительные комбинаты, транспортные узлы. Всего сейчас заключено 81 соглашение на 4,5 трлн руб. Половина средств уже была проинвестирована, в стране создано 29 тыс. рабочих мест.
В Башкирии в 2023 году был разработан и внедрен свой региональный механизм Соглашений о защите и поощрении инвестиций (СЗПИ). Всего с момента его запуска в республике было заключено 133 соглашения на сумму 137 млрд руб.
«Мы проанализировали федеральный механизм СЗПК и приняли решение локализовать его на региональный уровень и запустить собственный инструмент СЗПИ. Это позволило открыть преференции для всех категорий инвесторов, а не только для крупных. Благодаря республиканской инициативе мы в 8 раз нарастили интенсив по оказанию поддержки за счет исключения ряда требований для проектов, претендующих на получение мер господдержки», — прокомментировал вице-премьер — министр экономического развития и инвестиций РБ Рустам Муратов.