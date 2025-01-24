Мирзиёев: строительство массивов «Янги Узбекистон» — это часть президентской политики

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Будет установлен новый порядок при возведении массивов в «Янги Узбекистон». Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания, на котором обсуждались итоги проделанной в 2024 году работы в рамках ипотечной программы, а также планы на 2025 год под председательством Шавката Мирзиёева.
В ходе мероприятия было отмечено, что отныне проектирование массива «Янги Узбекистон» должно занимать не более двух месяцев, а строительство должно начаться в течение трех месяцев. При нарушении этого требования земля вновь будет выставляться на аукцион. А проведение проектной экспертизы допускается проводить максимум за 15 дней.
В этом году на инфраструктуру таких массивов будет направлено 1,2 триллиона сумов.
Строительство массивов «Янги Узбекистон» — это часть президентской политики. Благодаря им благоустраиваются регионы, повышаются культура и просвещенность жителей, меняется мировоззрение, растут торговля и сфера услуг.
Было также отмечено, что с введением системы «эскроу» у девелоперов появится возможность привлечь до $1 млрд оборотных средств под более низкую процентную ставку. Было подчеркнуто, что теперь финансирование и строительство можно будет вести параллельно. Граждане же смогут получать ипотечный кредит и субсидию уже на начальном этапе строительства и при желании продать жилье еще до завершения объекта.
Для надежных девелоперов будут предоставлять дополнительную возможность: как только будет построено 50% жилого объекта, граждане смогут получить кредиты и субсидии. Этот порядок будет действовать не только для льготных, но и для коммерческих ипотечных кредитов.
Кроме того, строительные организации освободят от уплаты земельного налога с момента начала и до окончания строительства, но не более чем на 12 месяцев. Если объект не будет сдан в срок, девелопер заплатит земельный налог в двойном размере.
В целом до 2030 года планируется возвести 100 массивов «Янги Узбекистон».
«Земельные участки для этого будут выделяться на расстоянии 1−2 километров от границ районных центров или городов, рассчитанных на проживание не менее 70 тысяч человек. В каждом таком массиве запланировано строительство 2 тысяч квартир общей площадью 100 тысяч квадратных метров».
Для качественной организации работ будет создана компания «Уз уйим» («Мой дом») с участием современных менеджеров. Она будет ответственна за выбор земельных участков, проектирование, строительство и дальнейшую эксплуатацию массивов «Янги Узбекистон».
Президент поставил задачу привлечь международных экспертов и разработать стратегию жилищной политики на ближайшие пять лет.
В ходе совещания хокимы областей отчитались о ходе строительства массивов «Янги Узбекистон», выполнении ипотечных и реновационных проектов.