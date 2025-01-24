Мирзиёев: строительство массивов «Янги Узбекистон» — это часть президентской политики

Было также отмечено, что с введением системы «эскроу» у девелоперов появится возможность привлечь до $1 млрд оборотных средств под более низкую процентную ставку. Было подчеркнуто, что теперь финансирование и строительство можно будет вести параллельно. Граждане же смогут получать ипотечный кредит и субсидию уже на начальном этапе строительства и при желании продать жилье еще до завершения объекта.