Масштабная модернизация энергетики стартует в Казахстане

В ходе брифинга отмечено, что наибольший износ присутствует в секторе передачи электроэнергии. Согласно анализу, текущий износ сетей составляет на 22 предприятиях теплоснабжения от 65 до 90%, на 18 объектах электроснабжения — от 70 до 97%, на 23 предприятиях водоснабжения — от 70 до практически 100% и такой же износ имеется на 24 предприятиях водоотведения.