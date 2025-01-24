Под Волгоградом предотвратили угрозу отравления жителей опасной говядиной

Партия говядины сомнительного качества едва не попала в магазины Волгоградской области. Угрозу возможного отравления предотвратили сотрудники Россельхознадзора. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru надзорного ведомства, эксперты обнаружили серьезное нарушение в работе одного из местных предпринимателей.
По данным системы «Меркурий», он оформил производственный сертификат на 200 килограммов говядины, не указав сырье. Также производитель не провел экспертизу.
Такое нарушение грозит выпуском в оборот опасной для здоровья продукции. Чтобы исключить попадание говядины на прилавки, производственный сертификат на нее аннулировали. Уполномоченному лицу направили предупреждение, а предпринимателю — предостережение.