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Под Волгоградом предотвратили угрозу отравления жителей опасной говядиной

В Волгоградской области нашли партию опасной говядины.

Партия говядины сомнительного качества едва не попала в магазины Волгоградской области. Угрозу возможного отравления предотвратили сотрудники Россельхознадзора. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru надзорного ведомства, эксперты обнаружили серьезное нарушение в работе одного из местных предпринимателей.

По данным системы «Меркурий», он оформил производственный сертификат на 200 килограммов говядины, не указав сырье. Также производитель не провел экспертизу.

Такое нарушение грозит выпуском в оборот опасной для здоровья продукции. Чтобы исключить попадание говядины на прилавки, производственный сертификат на нее аннулировали. Уполномоченному лицу направили предупреждение, а предпринимателю — предостережение.