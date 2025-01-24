Красноярский завод холодильников заплатит 150 миллионов рублей за крупный пожар

Изначально истец хотел получить более 337 миллионов рублей. В обосновании говорилось, что завод холодильников в рамках договора аренды должен был «произвести работы по обустройству системы обогрева ливневой канализации». Компания «Мастер» считает, что причиной пожара стало «ненадлежащее исполнение арендатором своих обязательств».