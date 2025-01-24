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Красноярский завод холодильников заплатит 150 миллионов рублей за крупный пожар

Красноярский завод холодильников «Бирюса» согласился возместить убытки компании «Мастер» за крупный пожар на складе по улице Свердловская.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает краевой Арбитражный суд, фирмы достигли мирового соглашения.

Изначально истец хотел получить более 337 миллионов рублей. В обосновании говорилось, что завод холодильников в рамках договора аренды должен был «произвести работы по обустройству системы обогрева ливневой канализации». Компания «Мастер» считает, что причиной пожара стало «ненадлежащее исполнение арендатором своих обязательств».

В итоге представители «Бирюсы» признали наличие обязательств по возмещению ущерба. Арендодатель же согласился с суммой выплаты в 150 миллионов.

Напомним, 22 февраля 2023 года около 11:20 по местному времени возле Тихих Зорь вспыхнул склад с бытовой техникой. Столб дыма был виден в разных частях города, а весь Свердловский район оказался затянут вредными выбросами.

К 19:30 пожар на площади 13 200 квадратных метров удалось локализовать. Погибших и пострадавших в ЧП не было.