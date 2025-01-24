Мэр Владивостока осмотрел 24 новых автобуса из Беларуси, прибывших в город

В пятницу, 24 января, глава Владивостока Константин Шестаков осмотрел новые автобусы, поступившие в автопарк муниципального транспортного предприятия «ВПОПАТ № 1». Как сообщила пресс-служба администрации города, во Владивосток уже прибыло 24 автобуса, произведённых белорусским заводом МАЗ. Ещё шесть машин ожидаются в следующем месяце.
Константин Шестаков отметил, что развитие муниципального транспортного предприятия — это системная работа, которая ведётся совместно с правительством Приморского края. По его словам, в рамках лизингового контракта было приобретено 30 новых автобусов, которые будут работать на существующих и новых маршрутах. При этом он подчеркнул, что процесс распределения маршрутов является конкурентным, и муниципальное предприятие участвует в закупках наравне с другими компаниями.
Глава города добавил, что автобусы выйдут на маршруты не раньше апреля. В феврале их будут дооснащать, а в марте — регистрировать.
Новые машины оснащены системой безналичной оплаты проезда, видеонаблюдением и кондиционерами как для пассажиров, так и для водителей. В салонах установлены зарядные устройства для смартфонов. Для удобства водителей предусмотрена современная медиапанель с необходимой информацией, а также система мониторинга их внимания.
По словам начальника автоколонны «ВПОПАТ № 1» Сергея Стасюка, такие нововведения значительно повысят комфорт и безопасность поездок. В прошлом году для «ВПОПАТ № 1» уже были закуплены 15 автобусов большого класса и пять среднего класса марок ЛиАЗ и ПАЗ. Это стало возможным благодаря специальному казначейскому кредиту, выделенному в рамках мастер-плана развития дальневосточной столицы.