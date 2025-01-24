Мэр Владивостока осмотрел 24 новых автобуса из Беларуси, прибывших в город

Константин Шестаков отметил, что развитие муниципального транспортного предприятия — это системная работа, которая ведётся совместно с правительством Приморского края. По его словам, в рамках лизингового контракта было приобретено 30 новых автобусов, которые будут работать на существующих и новых маршрутах. При этом он подчеркнул, что процесс распределения маршрутов является конкурентным, и муниципальное предприятие участвует в закупках наравне с другими компаниями.