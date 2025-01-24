В Красноярске упал спрос на жилье, но это не отразилось на ценах

В начале 2025 года спрос на жилье в Красноярске заметно упал, но уменьшения его стоимости не наблюдается. Цена «квадрата» в новостройке в среднем составляет 136 тысяч рублей, а на «вторичке» — от 106 тысяч. Об этом сообщают sibnovosti.ru.
Изменения на рынке недвижимости эксперты, в первую очередь, связывают с увеличением ипотечных ставок. После этого банки стали предлагать ипотеку под 27−33% годовых. Если до этого она была для многих одним из главных способов обзавестись крышей над головой, то сейчас стала недоступной. Ежемесячные платежи около 100 тысяч рублей может осилить далеко не каждый работающий человек.
Продавцы недвижимости не могут предсказать, сколько объектов удастся продать. Они держат цены в условиях нестабильного рынка. И вряд ли в ближайшем будущем ценник изменится. Напротив, прогнозируется рост стоимости квартир и домов, так как увеличивается себестоимость строительства и формируется отложенный спрос на недвижимость при ограниченном предложении.