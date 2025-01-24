В Красноярске упал спрос на жилье, но это не отразилось на ценах

Изменения на рынке недвижимости эксперты, в первую очередь, связывают с увеличением ипотечных ставок. После этого банки стали предлагать ипотеку под 27−33% годовых. Если до этого она была для многих одним из главных способов обзавестись крышей над головой, то сейчас стала недоступной. Ежемесячные платежи около 100 тысяч рублей может осилить далеко не каждый работающий человек.