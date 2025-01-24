В Перми согласовали увеличение высоты недостроенной гостиницы до девяти этажей

Ранее заявление Бориса Кардашова по площадкам на ул. Советской, 30а и 32, рассматривалось на заседании комиссии по ПЗЗ минувшей осенью. Тогда в региональном минимуществе уточнили, что на указанных участках в рамках первого этапа строительства введен многоквартирный дом. В связи с изменением Правил землепользования и застройки, а также с окончанием действия градплана на участок строительство гостиницы в рамках второго этапа не завершено. Для его завершения и предлагается повысить предельную высотность с шести до девяти этажей.