Решение по выбору вендора для строительства АЭС вынесут в мае — Минэнерго Казахстана

АСТАНА, 24 янв— Sputnik. В мае-июне 2025 года вынесут предварительное решение по выбору вендора для строительства АЭС в Казахстане. Об этом заявил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.
«Сейчас ведутся переговоры с потенциальными вендорами. В этом году в первом полугодии, в мае-июне, будет известна предварительная информация по вендорам, с которыми мы будет работать», — сказал вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.
Ранее в Минэнерго заявляли, что АЭС в Казахстане может быть построена за счет иностранных кредитов.
Напомним, в Казахстане 6 октября 2024 года состоялся республиканский референдум по вопросу строительства первой в стране атомной электростанции. По данным ЦИК республики, проект поддержали 71,12% избирателей.
В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация «Росатом», южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По словам Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан.