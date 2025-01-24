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На улице 10 лет Октября в Омске готовятся снести дом

Источник: SuperOmsk.ru

В Омске собираются снести еще один старый дом. К такому выводу «СуперОмск» пришел на основании постановления администрации города Омска за подписью мэра Сергея Шелеста, опубликованное 24 января 2025 года.

"Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 55.З6:1201104:222З площадью 527 кв. м, расположенный по адресу: город Омск, улица 10 лет Октября, дом 178, корпус 5, с видом разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Изъять для муниципальных нужд у собственников жилые помещения согласно приложению «Перечень жилых помещений, подлежащих изъятию в связи с изъятием земельного участка» к настоящему постановлению в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления", — говорится в документе.

Изъятие земли в данном случае — один из этапов расселения аварийного дома. Деревянное здание было построено в 1952 году, в нем всего один подъезд. Расположен домик возле виадука по улице 10 лет Октября.

ЖКХ