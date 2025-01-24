Второй энергоблок БелАЭС включен в работу

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Энергоблок номер два Белорусской АЭС включен в работу, сообщается в Telegram-канале станции.
«На втором энергоблоке Белорусской АЭС закончен комплекс работ по диагностике датчиков обеспечивающих систем. После подтверждения всех параметров безопасности, блок включен работу», — поясняется в сообщении.
В декабре 2024 года сообщалось, что блок временно отключен от сети из-за сработки одного из датчиков. После этого было решено провести штатную диагностику датчиков обеспечивающих систем.
Работы были проведены, они не повлияли на безопасность работы АЭС.
Акт о приемке в эксплуатацию этого блока был подписан в ноябре 2023 года, а первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в 2021 году.
Возведение первой АЭС в Беларуси началось в 2013 году совместно с российской госкорпорацией «Росатом». На этой станции работают два реактора ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. БелАЭС — крупнейший экономический проект России и Беларуси.