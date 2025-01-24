Совмин принял важное изменение для роста благосостояния в двух областях Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 1072 «О Программе развития районов Припятского Полесья на 2025−2030 годы» от 31 декабря 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
Сообщается, что власти Гомельской и Брестской областей совместно с Министерством экономики должны составить дорожные карты развития регионов. Указаны Столинский, Ельский, Лунинецкий, Ганцевичский, Калинковичский, а также Житковичский, Лельчицкий, Петриковский районы.
В документе сказано, что запланированы инвестиции в агросектор, в том числе в фермерские хозяйства, социальную инфраструктуру, промышленность, ЖКХ, туризм, образование и так далее. Уточняется, что общая стоимость программы оценивается более чем в 6,8 миллиарда рублей. Так, из указанной суммы более 1 миллиарда рублей намерены выделить в 2025 году. Сказано, что речь идет не только про бюджетные средства, но также и про кредиты.
Вместе с тем говорится, что объем финансирования может меняться. Среди целей называются повышение зарплат, рост выручки от продажи товаров, работ, услуг.
Ранее Белстат выяснил, что белорусы чаще всего ищут работу в интернете и через знакомых.
Кроме того, Белстат сообщил, что белорусские женщины больше заняты в экономике страны, чем мужчины.
Тем временем минский аэропорт увеличит парковку, а уже улучшил состояние санузлов и отреагировал на навязчивых таксистов благодаря «тайным пассажирам».
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