Совмин принял важное изменение для роста благосостояния в двух областях Беларуси

В документе сказано, что запланированы инвестиции в агросектор, в том числе в фермерские хозяйства, социальную инфраструктуру, промышленность, ЖКХ, туризм, образование и так далее. Уточняется, что общая стоимость программы оценивается более чем в 6,8 миллиарда рублей. Так, из указанной суммы более 1 миллиарда рублей намерены выделить в 2025 году. Сказано, что речь идет не только про бюджетные средства, но также и про кредиты.