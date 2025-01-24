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Забор раздора: конфликт разгорелся между жильцами домов на улице Краснодарской

Жильцы дома № 17 по улице Краснодарской требуют снести забор, который отделил их от дома № 21, расположенного на той же улице. Люди жалуются, что из-за сооружения двор лишился сквозного проезда, забор создал трудности для вывоза мусора, заезда спецтехники. Накануне во двор не смог заехать мусоровоз, оставив по ту сторону груду отходов.

В ответ на претензии жильцы дома № 21 утверждают, что забор установлен законно.

«Мы поставили ограждение. У нас земля в собственности, межевание территории провели — частная территория, имеем право огородиться. Вот и все», — заявил председатель совета МКД по улице Краснодарская, 21 Валерий Ворвулев.

23 января состоялась встреча заинтересованных жителей дома с представителями управляющих компаний. Договориться не удалось. Представители комитета по управлению Железнодорожным районом пока официальных комментариев не дали.

ЖКХ