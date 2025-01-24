Забор раздора: конфликт разгорелся между жильцами домов на улице Краснодарской

Жильцы дома № 17 по улице Краснодарской требуют снести забор, который отделил их от дома № 21, расположенного на той же улице. Люди жалуются, что из-за сооружения двор лишился сквозного проезда, забор создал трудности для вывоза мусора, заезда спецтехники. Накануне во двор не смог заехать мусоровоз, оставив по ту сторону груду отходов.