Забор раздора: конфликт разгорелся между жильцами домов на улице Краснодарской

В ответ на претензии жильцы дома № 21 утверждают, что забор установлен законно.
«Мы поставили ограждение. У нас земля в собственности, межевание территории провели — частная территория, имеем право огородиться. Вот и все», — заявил председатель совета МКД по улице Краснодарская, 21 Валерий Ворвулев.
23 января состоялась встреча заинтересованных жителей дома с представителями управляющих компаний. Договориться не удалось. Представители комитета по управлению Железнодорожным районом пока официальных комментариев не дали.