Мэрия Владивостока отменяет скандальную стройку ЖК на Луговой

Недавно жители ближайших к стройплощадке домов распространили обращение к чиновникам, требуя запретить строительство многоэтажного дома, приводя ряд аргументов, в том числе наличие в зоне стройплощадки краснокнижных растений; предполагаемую фальсификацию строительной экспертизы проекта; необходимость переносить из-под стройплощадки водовод, что нарушит жизнедеятельность микрорайона; угрозу повреждения фундаментов соседних зданий при проведении взрывных работ.
Также у жильцов возникли сомнения в законности получения застройщиком земельного участка — подписывал договор аренды со стороны департамента земельных отношений Андрей Железный, который оказался замешан в громком уголовном деле о махинациях с земельным участком на мысе Кунгасный.
Городская администрация установила, что на участке, переданном застройщику «Пегас» в 2019 году, находится нежилой объект, построенный в 1974 году. Он является собственностью третьих лиц. Поэтому договор аренды должен быть признан ничтожным, чего мэрия будет добиваться. Как только договор будет аннулирован, земельный участок вернётся в муниципальную собственность, и строительство будет прекращено.