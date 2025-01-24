Мэрия Владивостока отменяет скандальную стройку ЖК на Луговой

Городская администрация установила, что на участке, переданном застройщику «Пегас» в 2019 году, находится нежилой объект, построенный в 1974 году. Он является собственностью третьих лиц. Поэтому договор аренды должен быть признан ничтожным, чего мэрия будет добиваться. Как только договор будет аннулирован, земельный участок вернётся в муниципальную собственность, и строительство будет прекращено.