Комуслуги вновь подорожают в Казахстане

«Будет осуществлен минимальный рост тарифов (…) Мы эти расчеты уже провели. Это не прогнозы, это все на основе анализа. Мы знаем, на какой процент будут расти тарифы, и заверяем, что это будет минимальный рост», — сказал Арман Касенов на брифинге в правительстве.