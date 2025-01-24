Зарплата работников общественного транспорта в Екатеринбурге вырастет еще на 30%

Зарплата водителей и кондукторов «Гортранса» в Екатеринбурге в 2025 году вырастет еще на 30%. Заработок сотрудников общественного транспорта растет с прошлого года. Это позволяет привлечь к работе новые кадры. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал заместитель директора Департамента по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.
— В прошлом году мы успешно перевели на систему брутто-контрактов трамваи и троллейбусы. С февраля на такую систему перейдет вся сеть городского общественного транспорта. Это позволило за этот период по прошлому году увеличить заработные платы. В начале года это было 10%, в октябре еще на 30%. Сейчас, благодаря переходу на брутто-контракты автобусных маршрутов, планируется еще увеличение заработной платы сотрудникам Гортранса еще на 30%, — рассказывает Николай Вахлов.
По словам представителя мэрии Екатеринбурга, ситуация с кадрами все еще остается критической, но набор сотрудников пошел. То есть, не отток кадров, как было ранее, а, наоборот, небольшой приток.