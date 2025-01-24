Зарплата работников общественного транспорта в Екатеринбурге вырастет еще на 30%

— В прошлом году мы успешно перевели на систему брутто-контрактов трамваи и троллейбусы. С февраля на такую систему перейдет вся сеть городского общественного транспорта. Это позволило за этот период по прошлому году увеличить заработные платы. В начале года это было 10%, в октябре еще на 30%. Сейчас, благодаря переходу на брутто-контракты автобусных маршрутов, планируется еще увеличение заработной платы сотрудникам Гортранса еще на 30%, — рассказывает Николай Вахлов.