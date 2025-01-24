Прямые перелеты в Калининград из Волгограда стартуют в апреле

Согласно представленным на сегодня предложениям, продолжительность перелета в одну сторону составит по времени 3 часа и 40 минут. В продажу поступили билеты по цене от 10 020 рублей. Примечательно, что на официальном сайте авиакомпании на момент публикации оставалось всего девять свободных билетов по данной цене.