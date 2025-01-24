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Прямые перелеты в Калининград из Волгограда стартуют в апреле

Из Волгограда 9 апреля стартуют прямые перелеты в Калининград. Как сообщает ИА «Высота 102», билеты на первый рейс уже появились в продаже.

По информации пресс-службы Международного аэропорта Волгоград, регулярные рейсы будет выполнять авиакомпания Ikar (Северный ветер).

— Вылет из Волгограда будет осуществляться дважды в неделю по средам и субботам — в 23:15, — уточнили в воздушной гавани. — Прибытие из Калининграда по понедельникам и пятницам в 06.00. На маршруте перевозчиком задействованы комфортабельные самолеты Embraer 190 вместимостью 110 пассажирских кресел.

Согласно представленным на сегодня предложениям, продолжительность перелета в одну сторону составит по времени 3 часа и 40 минут. В продажу поступили билеты по цене от 10 020 рублей. Примечательно, что на официальном сайте авиакомпании на момент публикации оставалось всего девять свободных билетов по данной цене.