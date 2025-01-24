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Студенткам Ростовской области повысят пособия по беременности до 78 тысяч рублей

Студенткам и аспиранткам Ростовской области могут увеличить пособия по беременности до 78 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда России.

Источник: Коммерсантъ

Пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток будут рассчитываться из величины прожиточного минимума. Сейчас выплаты назначаются исходя из размера стипендии. Соответствующие изменения в федеральный закон представлены на общественное обсуждение.

Пособия будут предназначаться беременным студенткам, обучающимся очно в организациях среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.

На 2025 год величина прожиточного минимума в России для трудоспособного населения составляет 19,3 тыс. руб. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток составит 90,2 тыс. руб. В зависимости от величины прожиточного минимума, установленного в регионе, сумма пособия будет варьироваться от 74,8 тыс. руб. Оператором выплаты станет Социальный фонд России.