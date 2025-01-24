Пермский строитель возведет жилой комплекс в Балатово

Как сообщила на заседании замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Виктория Бабушкина, с СЗ «ЖК “Спутник” уже заключен договор комплексного развития территории по инициативе правообладателя. “В рамках договора будут предусмотрены мероприятия по благоустройству и развитию улично-дорожной сети по соглашению с администрацией Перми. Также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для школы карате”, — пояснила Виктория Бабушкина.