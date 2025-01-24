Пермский строитель возведет жилой комплекс в Балатово

Сегодня комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела заявление ООО СЗ «ЖК “Спутник”, предложившего установить границы территориальной зоны комплексного развития в отношении указанной территории. По данным обосновывающих материалов, речь идет о территории площадью 0,97 га в квартале улиц Рязанская, Леонова, Геологов. Пустующий участок находится возле дома “Родной” на ул. Леонова, 45.
Как сообщила на заседании замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Виктория Бабушкина, с СЗ «ЖК “Спутник” уже заключен договор комплексного развития территории по инициативе правообладателя. “В рамках договора будут предусмотрены мероприятия по благоустройству и развитию улично-дорожной сети по соглашению с администрацией Перми. Также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для школы карате”, — пояснила Виктория Бабушкина.
Члены комиссии проголосовали за установление зоны КРТ на площадке застройщика.
По сведениям сервиса kartoteka.ru, ООО СЗ «ЖК “Спутник” создано в 2023 году. Гендиректором и единственным учредителем компании указан Владимир Меледин, владелец строительных компаний “Парма” и “Строй-Престиж”.