Новый трамвай «Львенок» привезли в Екатеринбург из северной столицы

В Екатеринбурге 24 января вышел на первый рейс по маршруту № 15 с ЖБИ до Вторчермета новый односекционный трамвай «Львенок», который доставили в уральскую столицу с завода из Санкт-Петербурга. Трамвай приобретен в 2024 году.
— Поступил он в конце года. Посмотрим, как он себя зарекомендует. Такие трамваи работают на линии до Верхней Пышмы, они неплохо себя показали, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] заместитель директора Департамента по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.
Администрация Екатеринбурга в 2025 году планирует новые закупки трамваев, в том числе, трехсекционных. Закупочные процедуры будут объявлены в первом квартале этого года.
— К четвертому кварталу в Екатеринбурге появится порядка 15 новых трамваев, которые выйдут на маршруты, — уточняет Николай Вахлов.