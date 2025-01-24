Новый трамвай «Львенок» привезли в Екатеринбург из северной столицы

— Поступил он в конце года. Посмотрим, как он себя зарекомендует. Такие трамваи работают на линии до Верхней Пышмы, они неплохо себя показали, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] заместитель директора Департамента по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.