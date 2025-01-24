В Анапе продают детский санаторий «Кубанская нива» почти за 800 млн рублей

Комплекс занимает 30 гектаров земли и включает в себя 5-этажное здание лечебно-оздоровительного комплекса площадью 3,5 тыс. кв. м, два дома детского творчества площадью 2,3 тыс. кв. м и 1 тыс. кв. м, а также эстрадно-танцевальный комплекс, теннисный корт и аквапарк с бассейном.



Начальная цена объекта составляет 792,3 млн рублей. Для участия в аукционе необходимо внести обеспечение заявки в размере 79 млн рублей. Прием заявок начался 22 января и завершится 19 февраля 2025 года.