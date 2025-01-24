Повысят ли НДС до 20 процентов в Казахстане: что говорят в правительстве

«Если же просто повысить ставку с учетом текущей работы налоговой нашей системы и с учетом той конфигурации, с кого взимается, с кого не взимается НДС, потому что вы знаете: значительная часть экономики работает в спецрежимах, то есть не платит НДС. Основная суть НДС — это как косвенный налог, именно с небольшой добавленной стоимости получить кусочек бюджета. Он у нас искажается, и у нас НДС — это как будто большой налог с продаж. Потому что компания платит, а в зачет ставить не может, так как часть экономики под спецрежимами не платит НДС. Поэтому если привести все в соответствие, природе НДС вернуть ее естественную систему, тогда ставка не так важна. Но если на текущую ситуацию ставку накладывать, она повлияет на некоторые бизнесы. Но я думаю, что надо будет обсуждать еще, я буду тоже принимать участие, надеюсь», — добавил Бозумбаев.