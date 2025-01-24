Повысят ли НДС до 20 процентов в Казахстане: что говорят в правительстве

На брифинге в правительстве журналисты поинтересовались о возможном повышении ставки НДС с текущих 12 до 20 процентов. Как заявил Бозумбаев, данный вопрос действительно обсуждается депутатами и правительством.
«Это обсуждалось и обсуждается. Любые варианты экономических реформ должны обсуждаться как с экспертами, так и с предпринимательским сообществом и госорганами, которые переживают за наполнение бюджета. Мое мнение достаточно простое. НДС — это косвенный налог, должно четко работать администрирование, то есть система вычетов и система возврата НДС при экспорте. Если мы полностью наладим охват экономики, за исключением микробизнеса системы НДС, тогда серьезного беспокойства эта мера — 12, 15, 20 процентов — ни у какого бизнеса вызывать не будет», — заявил он.
Кроме того, как отметил вице-премьер, значительная часть экономики работает в специальном режиме, то есть не платит НДС.
«Если же просто повысить ставку с учетом текущей работы налоговой нашей системы и с учетом той конфигурации, с кого взимается, с кого не взимается НДС, потому что вы знаете: значительная часть экономики работает в спецрежимах, то есть не платит НДС. Основная суть НДС — это как косвенный налог, именно с небольшой добавленной стоимости получить кусочек бюджета. Он у нас искажается, и у нас НДС — это как будто большой налог с продаж. Потому что компания платит, а в зачет ставить не может, так как часть экономики под спецрежимами не платит НДС. Поэтому если привести все в соответствие, природе НДС вернуть ее естественную систему, тогда ставка не так важна. Но если на текущую ситуацию ставку накладывать, она повлияет на некоторые бизнесы. Но я думаю, что надо будет обсуждать еще, я буду тоже принимать участие, надеюсь», — добавил Бозумбаев.
По словам вице-министра нацэкономики Армана Касенова, обсуждения касательно повышения ставки НДС с 12 до 20 процентов действительно идут в правительстве.
«Обсуждения идут, и это намеренно, потому что необходимо услышать мнение всех сторон. С другой стороны, я хотел бы добавить: у любой меры есть не только недостатки, но также и преимущества. Но есть если, к примеру, какое-то повышение НДС будет происходить, то это позволит меньше изымать денег из Нацфонда, больше средств использовать для экономического роста. Сейчас идут только обсуждения, финальных решений не принималось», — заключил он.