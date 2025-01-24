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Тематические поезда увезут самарцев в 10 городов России

САМАРА, 24 января, ФедералПресс. С марта по май 2025 года Куйбышевская железная дорога запустит 17 тематических поездов с более чем 20 экскурсионными программами. Жители Самары, например, смогут купить билеты на 10 направлений.

«По всем маршрутам разработано несколько экскурсионных программ на выбор. Школьные группы могут отправиться в поездку в рамках программы “Вагон знаний” с интерактивно-познавательной программой в пути следования», — рассказали в пресс-службе КбшЖД.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне весной из Самары будут отправляться три поезда в Волгоград, также новый маршрут свяжет Уфу и Волгоград, где путешественники смогут ознакомиться с историческими достопримечательностями. В пути пассажирам расскажут о событиях Великой отечественной войны.

Также из Самары продолжат курсировать поезда в Саранск, Уфу, Пензу, Екатеринбург, Нижний Новгород, Москву, Рязань, Коломну и на Южный Урал.

Отправятся составы из Тольятти в Волгоград. Жителям Ульяновска предложат поездки в Уфу и Волгоград.

Из Пензы выйдут три тематических поезда: в Казань и Йошкар-Олу в марте, в Волгоград в апреле и в Самару и Тольятти в мае.