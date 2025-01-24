Тематические поезда увезут самарцев в 10 городов России

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне весной из Самары будут отправляться три поезда в Волгоград, также новый маршрут свяжет Уфу и Волгоград, где путешественники смогут ознакомиться с историческими достопримечательностями. В пути пассажирам расскажут о событиях Великой отечественной войны.