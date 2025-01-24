17 миллионов пассажиров перевезли новые автобусы в Свердловской области

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
171 автобус пополнил автопарк 15 муниципалитетов региона. Новый общественный транспорт обслуживает маршруты в Нижнем Тагиле, Ирбите, Талице и других городах. За год было перевезено 10,8 млн пассажиров.
На межмуниципальные маршруты вышли 128 автобусов. Они обслуживают пригородные сообщения Екатеринбурга, Ревды, Каменска-Уральского, Ачита, Серова, Алапаевска, Нижнего Тагила, Асбеста и так далее. В прошедшем году было перевезено 6,4 млн пассажиров.
Обновление парка автобусов произошло благодаря заявке, подписанной губернатором Евгением Куйвашевым, на участие в федеральной программе. На средства казначейского кредита было закуплено 299 автобусов, обновлено 10% подвижного состава.
«МК-Урал» в апреле 2024 года писал, что в Свердловской области 299 автобусов, приобретенных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», вышли на маршруты 1 мая.