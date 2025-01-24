17 миллионов пассажиров перевезли новые автобусы в Свердловской области

На межмуниципальные маршруты вышли 128 автобусов. Они обслуживают пригородные сообщения Екатеринбурга, Ревды, Каменска-Уральского, Ачита, Серова, Алапаевска, Нижнего Тагила, Асбеста и так далее. В прошедшем году было перевезено 6,4 млн пассажиров.