Найдены должностные лица, из-за которых свердловские города погрязли в мусоре

Речь идет о том, когда несколько муниципалитетов Западного округа Свердловской области погрязли в мусоре. Летом 2024 года ТКО не вывозились долгое время в Первоуральске, Полевском, Ревде, Новоруальске, Артях, Нижних Сергах и так далее. Тогда мусорные контейнеры были завалены мусором, который гнил, создавая специфический запах.