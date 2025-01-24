Найдены должностные лица, из-за которых свердловские города погрязли в мусоре

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Речь идет о том, когда несколько муниципалитетов Западного округа Свердловской области погрязли в мусоре. Летом 2024 года ТКО не вывозились долгое время в Первоуральске, Полевском, Ревде, Новоруальске, Артях, Нижних Сергах и так далее. Тогда мусорные контейнеры были завалены мусором, который гнил, создавая специфический запах.
Свердловская природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила, что ООО «Вывоз отходов», ООО «Орион» и ООО «Экотехпром» в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства неоднократно допускали несвоевременный вывоз ТКО.
Оштрафованы исполнительный директор ООО «Вывоз отходов», исполнительный директор ООО «Орион», заместитель директора ООО «Экотехпром».
«МК-Урал» ранее писал о мусорной проблеме в Западном округе. В итоге было принято решение, что МУП «Специальная автобаза» будет вывозить мусор в муниципалитетах Западного административно-производственного объединения Свердловской области вместо «ТБО “Экосервис”. Соответствующий приказ подписан министерством энергетики и ЖКХ региона.
При 30-градусной жаре мусор сильно пах, на площадках ТКО появились насекомые и грызуны. Мусор не вывозили из-за закрытия полигона в Ревде. Чтобы не допустить экологической катастрофы, в решение проблемы включились прокуратура и власти региона.