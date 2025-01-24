Средняя зарплата за месяц выросла более чем на 300 рублей

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в декабре 2024 года составила 2 693,9 рубля, сообщили в пресс-службе Белстата.
Интересно, что в ноябре прошлого года средняя зарплата в Беларуси составляла 2 331,8 рубля. Таким образом, всего за один месяц средняя получка белорусов до вычета налогов выросла на 362,1 рубля.
В региональном разрезе средняя зарплата в декабре выглядела следующим образом:
- Минск — 3792,5 рубля;
- Минская область — 2703,2 рубля;
- Брестская область — 2436,9 рубля;
- Гомельская — 2345 рублей;
- Гродненская область — 2326,4 рубля;
- Витебская область — 2187,1 рубля;
- Могилевская область — 2132,6 рубля.
Традиционно самые большие доходы у белорусов занятых в сфере информационных технологий — 9494,6 рубля. Следом идут работники, обеспечивающие деятельность пассажирского воздушного транспорта, средняя зарплата составила 7929 рублей.
Меньше всех в декабре получили сотрудники парикмахерских и салонов красоты — 1353,4 рубля. Чуть больше было у работников специализированных учреждений и предоставляющих социальные услуги — 1395,9 рубля.