Как помогают казахстанцам с маленькими доходами

Отметим, что жилищная помощь назначается семьям, чьи расходы на оплату коммунальных услуг и содержание жилья превышают 10% от общей доли расходов. Ее могут получить граждане независимо от социального статуса за счет средств местных бюджетов при условии, что у них есть только один дом или квартира.