АСТАНА, 24 янв— Sputnik. Казахстан отложил ремонт пунктов пропуска на границе с Россией, об этом заявил Росгранстрой.
«Фактическое начало строительно-монтажных работ автомобильных пунктов пропуска Сырым (Маштаково) и Алимбет (Орск) запланировано на теплое время года. При проведении работ пункты пропуска в этот период продолжат работу в ограниченном режиме», — сообщили в Росгранстрое.
16 января Росгранстрой сообщил о том, что с 1 февраля 2025 года временно приостанавливается пропуск транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска Орск и Маштаково в Оренбургской области на границе с Казахстаном в связи с закрытием сопредельных пунктов пропуска Алимбет и Сырым на плановый ремонт.
Тогда казахстанская сторона была намерена провести ремонт в течение 16 месяцев. Росгранстрой предлагал рассмотреть альтернативные маршруты следования через пункты пропуска:
- Светлый (только для граждан России и Казахстана);
- Теплое (только для граждан России и Казахстана);
- Илек;
- Сагарчин.