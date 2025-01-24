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Казахстан отложил ремонт пунктов пропуска на границе с Россией

Речь идет о пунктах «Сырым» и «Алимбет».

Источник: Росгранстрой

АСТАНА, 24 янв— Sputnik. Казахстан отложил ремонт пунктов пропуска на границе с Россией, об этом заявил Росгранстрой.

«Фактическое начало строительно-монтажных работ автомобильных пунктов пропуска Сырым (Маштаково) и Алимбет (Орск) запланировано на теплое время года. При проведении работ пункты пропуска в этот период продолжат работу в ограниченном режиме», — сообщили в Росгранстрое.

16 января Росгранстрой сообщил о том, что с 1 февраля 2025 года временно приостанавливается пропуск транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска Орск и Маштаково в Оренбургской области на границе с Казахстаном в связи с закрытием сопредельных пунктов пропуска Алимбет и Сырым на плановый ремонт.

Тогда казахстанская сторона была намерена провести ремонт в течение 16 месяцев. Росгранстрой предлагал рассмотреть альтернативные маршруты следования через пункты пропуска:

  • Светлый (только для граждан России и Казахстана);
  • Теплое (только для граждан России и Казахстана);
  • Илек;
  • Сагарчин.