Казахстан отложил ремонт пунктов пропуска на границе с Россией

16 января Росгранстрой сообщил о том, что с 1 февраля 2025 года временно приостанавливается пропуск транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска Орск и Маштаково в Оренбургской области на границе с Казахстаном в связи с закрытием сопредельных пунктов пропуска Алимбет и Сырым на плановый ремонт.