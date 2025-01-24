Инновационные стрелочные переводы начали выпускать в Новосибирской области

С 2025 года в рамках инновационной программы на АО «Новосибирский стрелочный завод» планируется запуск производства стрелочных переводов для скоростной ж/д магистрали «Москва — Санкт-Петербург».
Процесс изготовления инновационных стрелочных переводов типа Р65 был освоен и запущен в прошлом году. В текущем году планируется их массовое производство. Серийное изготовление переводов позволит значительно увеличить потенциал предприятия, рассказали в правительстве региона.
В 2024 году был отгружен 201 комплект стрелочных переводов, которые призваны заменить устаревшую модель 2750. На 2025-й запланирован выпуск более 360 комплектов, с дальнейшим стремлением к росту.
Сейчас предприятие продолжает стабильное развитие, увеличивая производственные мощности и внедряя новейшие технологии. В 2024 году завод вышел на показатели прироста производства более чем на 10%, а рост производительности составил 16%. В 2025 году планируется дальнейшее увеличение объемов производства на 5%.
Параллельно с этим на предприятии растет оплата труда. В прошлом году были проведены 2 индексации заработной платы сотрудников, сейчас среднемесячная зарплата на заводе составляет более 80 000 рублей, что выше средних показателей по региону.