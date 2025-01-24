Инновационные стрелочные переводы начали выпускать в Новосибирской области

Сейчас предприятие продолжает стабильное развитие, увеличивая производственные мощности и внедряя новейшие технологии. В 2024 году завод вышел на показатели прироста производства более чем на 10%, а рост производительности составил 16%. В 2025 году планируется дальнейшее увеличение объемов производства на 5%.