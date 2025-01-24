В Приморском крае начнут перерабатывать автомобильные покрышки

В Приморье начнут перерабатывать автопокрышки. Региональный экопроект получил сертификат качества. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.
Резидент ТОР «Приморье» первый на Дальнем Востоке получил сертификат качества на резиновую крошку из автошин. Роспотребнадзором одобрил проект самого крупного в ДФО завода по переработке автопокрышек — компании «ЭкоСтар Фэктори».
Отметим, что резиновую крошку применяют для изготовления уличных покрытий. Например, для детских площадок. Сырьем служат отработанные шины. Результат переработки — высококачественная товарная резиновая крошка, очищенная от всевозможных примесей.
Производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 10 тысяч тонн продукции ежегодно — это миллион шин в год. Предприятие способно полностью удовлетворить потребности региона в переработке подобных отходов.
Резиновая крошка компании полностью соответствует необходимым требованиям. Она обладает высокими амортизирующими и противоскользящими свойствами, а покрытия на ее основе не пылят в отличие от того же щебня или гравия.