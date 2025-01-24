Тенге укрепился на торгах 24 января

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 517,84 тенге, снизившись на 4,35 тенге.
Курс юаня по итогам утренних торгов составил 71,60 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,5−522,5 тенге, евро — по 543−548 тенге, рубли — по 5,15−5,27 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 24 января.
Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,05%, до 78,33 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,07%, до 74,67 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 522,42 тенге, евро — 543,89 тенге, рубля — 5,28 тенге.