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Тенге укрепился на торгах 24 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 января 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 517,84 тенге, снизившись на 4,35 тенге.

Курс юаня по итогам утренних торгов составил 71,60 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,5−522,5 тенге, евро — по 543−548 тенге, рубли — по 5,15−5,27 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 24 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,05%, до 78,33 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,07%, до 74,67 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 522,42 тенге, евро — 543,89 тенге, рубля — 5,28 тенге.

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