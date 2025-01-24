В 2024 году в Беларуси стали строить больше жилья на селе

До этого строительство жилья сокращалось. В 2022-м в стране построили 49,4 тыс. новых квартир, а годом ранее их было 52,3 тыс.
За 2024 год введено в эксплуатацию 4390,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья. В 2023-м этот показатель был 4193,7 тыс.
Для нуждающихся в улучшении жилищных условий ввели в эксплуатацию 1427,2 тыс. квадратных метров, или 32,5% от общего объема. В том числе с использованием господдержки — 832,1 тыс. Год назад было 1589,6 тыс. «квадратов», или 37,9%.
Для многодетных семей введено 508,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья. В 2023 году — 679,6 тыс.
За год больше стали строить на селе. Так, в 2024 году в эксплуатацию ввели 1575,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 35,9% от общего ввода. Годом ранее было 1361,9 тыс. «квадратов», или 32,5%.