В 2024 году в Беларуси стали строить больше жилья на селе

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий ввели в эксплуатацию 1427,2 тыс. квадратных метров, или 32,5% от общего объема. В том числе с использованием господдержки — 832,1 тыс. Год назад было 1589,6 тыс. «квадратов», или 37,9%.