Власти Беларуси выделят 7 млрд рублей на улучшение жизни белорусов в 9 районах

Речь идет о положениях утвержденной программы развития районов Припятского Полесья на 2025−2030 годы, общая стоимость которой оценивается более чем в 6,8 миллиарда белорусских рублей. При этом уже более 1 миллиарда белрублей на программу выделят в 2025-м. Известно, что будут привлекаться не только деньги из бюджета, но и кредитные средства.