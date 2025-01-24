Власти Беларуси выделят 7 млрд рублей на улучшение жизни белорусов в 9 районах

Стало известно, что белорусские власти выделят из бюджета около 7 миллиардов белорусских рублей, чтобы улучшить благосостояние жителей этого региона страны. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 1072 от 31 декабря 2024-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
Речь идет о положениях утвержденной программы развития районов Припятского Полесья на 2025−2030 годы, общая стоимость которой оценивается более чем в 6,8 миллиарда белорусских рублей. При этом уже более 1 миллиарда белрублей на программу выделят в 2025-м. Известно, что будут привлекаться не только деньги из бюджета, но и кредитные средства.
Отмечается, что реализация программы позволит повысить благосостояние и улучшить качество жизни населения девяти регионов Припятского Полесья. В частности, власти хотят улучшить жизнь белорусов, проживающих на Брестчине в Ганцевичском, Лунинецком, Столинском и Пинском районах, а также на Гомельщине в Ельском, Житковичском, Калинковичском, Лельчицком и Петриковском районах.
При этом планируется повысить эффективность использования уникального природно-ресурсного потенциала, укрепить промышленный комплекс, внедрять лучшие практики работы на земле, формировать комфортную среду, которая сочетала бы особенности и преимущества сельского уклада жизни с городскими стандартами инфраструктурой и сервисом.
— Предлагается стратегия развития районов, исходя из трех ключевых составляющих: эффективная и сбалансированная экономика, физическое и нравственное благополучие, комфортное проживание, — говорится в документе.
Известно, что численность населения районов Припятского Полесья на 1 января 2024-го составляла 345,7 тысяч человек или 3,8% населения Беларуси, более 178 тысяч из которых — жители села.
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