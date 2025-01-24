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300 новых автобусов и 40 трамваев поступят в Самару в 2025 году

В Самаре обсудили комплексное развитие транспортной отрасли.

Источник: дептранс Самары

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил с министром транспорта и автомобильных дорог Сергеем Карповым комплексное развитие отрасли и дальнейшие планы. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«В 2025 году в Самару прибудут 300 автобусов, в Тольятти — 48 автобусов и семь троллейбусов. Изменения коснутся и трамваев: 40 односекционных трамвайных вагонов “Львенок” будет поставлено в этом году», — написал Федорищев.

Власти разрабатывают стратегию развития транспорта, в которой особое внимание уделяют интеграции межмуниципального сообщения с городским. Также в регионе создают региональный стандарт транспортного обслуживания.

Напомним, на линию вышли два новых пригородных маршрута до Южного города, три новых трехсекционных трамвая и новые автобусы.