300 новых автобусов и 40 трамваев поступят в Самару в 2025 году

«В 2025 году в Самару прибудут 300 автобусов, в Тольятти — 48 автобусов и семь троллейбусов. Изменения коснутся и трамваев: 40 односекционных трамвайных вагонов “Львенок” будет поставлено в этом году», — написал Федорищев.