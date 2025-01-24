Белстат: средняя зарплата выросла более чем на 362 рубля в Беларуси

Так, в Национальном статистическом комитете сообщили о том, что размер номинальной начисленной средней зарплаты белорусов за декабрь 2024-го составил 2693,9 белорусского рубля. В сравнении с ноябрем 2024-го, когда средняя зарплата по стране была 2331,8 белрубля, рост составил 362,1 белрубля.