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Белстат: средняя зарплата выросла более чем на 362 рубля в Беларуси

Средняя зарплата белорусов увеличилась за месяц более чем на 362 рубля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси размер средней зарплаты увеличился более чем на 362 белорусских рубля в декабре 2024-го, проинформировали в Белстате.

Так, в Национальном статистическом комитете сообщили о том, что размер номинальной начисленной средней зарплаты белорусов за декабрь 2024-го составил 2693,9 белорусского рубля. В сравнении с ноябрем 2024-го, когда средняя зарплата по стране была 2331,8 белрубля, рост составил 362,1 белрубля.

Самые высокие средние зарплаты традиционно фиксируются в Минске — 3792,5 белрпубля. Далее по убыванию идут доходы работников: Минщины (2703,2 белрубля), Брестчины (2436,9 белрубля), Гомельщины (2345 белрубля), Гродненщины (2326,4 белрубля), Витебщины (2187,1 белрубля) и Могилевщины (2132,6 белрубля).

Также в Беларуси по-прежнему самые высокие зарплаты получают работники сферы информации и связи — в среднем 7375,5 белрубля. Далее в топе доходов — зарплаты в финансовой и страховой деятельности (4978,8 белрубля), профессиональной, научной и технической деятельности (3625,1 белрубля), строительстве (3143,8 белрубля), промышленности (2943,4 белрубля), транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности (2667,2 белрубля).

Также власти Беларуси выделят 7 млрд рублей на улучшение жизни белорусов в 9 районах.