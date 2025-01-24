В Волгоградской области появится два пригородных водных маршрута

В соответствии с приказом комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, в перечень пригородных маршрутов водного транспорта на 2025 год включены маршруты Камышин — Николаевск и Волжский — СНТ «Дачник 1».
В настоящее время ведется прием документов от желающих обслуживать эти маршруты перевозчиков. Он продлится до начала навигационного периода в 2025 году.
Напомним, перспективы развития в Волгоградской области круизного судоходства обсуждались в декабре прошлого года на совещании, которое провел в администрации региона помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения Волгоградской области современным транспортом и пассажирским флотом, судами типа «река — море».