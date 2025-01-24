Мясо, сыр и интернет: на что в Крыму ускорился рост цен

Расширение внутреннего спроса в стране по-прежнему значительно опережает возможности выпуска продукции, что приводит к росту цен. Для снижения инфляции Банк России влияет на спрос с помощью ключевой ставки, от которой зависят ставки по кредитам и депозитам. На данный момент она установлена в размере 21% годовых. С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банка России годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться вблизи этого значения в дальнейшем.