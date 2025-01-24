Мясо, сыр и интернет: на что в Крыму ускорился рост цен

"Основная причина — повышение расходов производителей и поставщиков, которые переносили свои издержки в отпускные цены на товары и услуги, — сказала она.
Так, в декабре 2024 года в годовом выражении подорожало мясо птицы и свинина. Это связано с возросшими затратами животноводов, в том числе из-за повышения цен на корма и импортные компоненты в условиях ослабления рубля, объяснила Елена Денисенко.
«Удорожание сырья отразилось на увеличении расходов переработчиков мяса, в результате чего ускорился годовой рост цен на колбасные изделия и мясные полуфабрикаты», — добавила специалист.
Такая же динамика цен отмечалась на молоко, йогурт, печенье и торты, одежду, парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие средства, а также на услуги интернет-провайдеров.
«В декабре абонентская плата за доступ к сети Интернет выросла в годовом выражении больше, чем месяцем ранее. Причина связана с ростом расходов компаний на модернизацию сетей, обслуживание импортного оборудования и оплату труда сотрудников», — отметила эксперт.
При этом замедлился рост цен на фрукты и цитрусовые. Перед Новым годом на крымских рынках стало намного больше апельсинов и лимонов благодаря новым логистическим маршрутам и расширению перечня стран-поставщиков, сказала Елена Денисенко.
Расширение внутреннего спроса в стране по-прежнему значительно опережает возможности выпуска продукции, что приводит к росту цен. Для снижения инфляции Банк России влияет на спрос с помощью ключевой ставки, от которой зависят ставки по кредитам и депозитам. На данный момент она установлена в размере 21% годовых. С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банка России годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться вблизи этого значения в дальнейшем.