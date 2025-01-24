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Достижения Свердловской области в сфере моды представили Владимиру Путину

Президент России узнал о достижениях уральских дизайнеров.

Источник: Комсомольская правда

Агентство стратегических инициатив (АСИ) на заседании представило президенту России Владимиру Путину успехи развития модной индустрии в Свердловской области. Кроме того, было доложено о том, как в области власти поддерживают креативных предпринимателей. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.

Директор центра по развитию креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде отметила значимость вклада креативной индустрии Свердловской области в экономику страны.

— Свердловская область, откуда вышло более 120 брендов в области моды, такие как 12 Storeez, Ushatava и другие, провела первую Международную неделю моды в Екатеринбурге в 2024 году, — подчеркнула Екатерина Черкес-заде. — Меры поддержки для предпринимателей в регионе составят конкуренцию столице.

Грандиозное событие — Международная неделя моды — вновь состоится в Екатеринбурге в сентябре 2025 года. На этот раз будет представлено больше площадок, планируется расширить географию участников. Так, свердловские власти продолжат масштабировать уральских дизайнеров и продвигать их в России. Уральским предпринимателям, в частности, помогают выходить на крупнейшие маркетплейсы страны.

Путин Владимир