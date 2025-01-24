Достижения Свердловской области в сфере моды представили Владимиру Путину

Грандиозное событие — Международная неделя моды — вновь состоится в Екатеринбурге в сентябре 2025 года. На этот раз будет представлено больше площадок, планируется расширить географию участников. Так, свердловские власти продолжат масштабировать уральских дизайнеров и продвигать их в России. Уральским предпринимателям, в частности, помогают выходить на крупнейшие маркетплейсы страны.