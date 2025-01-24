Ричмонд
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолеты из Новосибирска в Алматы будут летать пять раз в неделю

Количество авиарейсов между двумя городами увеличили.

Самолеты из новосибирского аэропорта Толмачево в бывшую столицу Казахстана будут летать чаще. По информации пресс-службы S7 Airlines, полеты будут выполнять и в будни, и в выходные.

Дополнительные авиаперелеты открывают с 25 января. Число рейсов в Алматы зимой увеличится до пяти еженедельно. Летать будут самолеты Embraer ERJ-170, рассчитанные на 78 пассажиров.

Вылеты в Казахстан будут по понедельникам, средам и пятницам в 21.25, а по выходным — в 21.20. Рейсы в Сибирь запланированы на понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье — вылет в 22.50 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 15 минут.