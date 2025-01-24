Самолеты из Новосибирска в Алматы будут летать пять раз в неделю

Вылеты в Казахстан будут по понедельникам, средам и пятницам в 21.25, а по выходным — в 21.20. Рейсы в Сибирь запланированы на понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье — вылет в 22.50 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 15 минут.