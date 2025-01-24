Самолеты из Новосибирска в Алматы будут летать пять раз в неделю

Самолеты из новосибирского аэропорта Толмачево в бывшую столицу Казахстана будут летать чаще. По информации пресс-службы S7 Airlines, полеты будут выполнять и в будни, и в выходные.
Дополнительные авиаперелеты открывают с 25 января. Число рейсов в Алматы зимой увеличится до пяти еженедельно. Летать будут самолеты Embraer ERJ-170, рассчитанные на 78 пассажиров.
Вылеты в Казахстан будут по понедельникам, средам и пятницам в 21.25, а по выходным — в 21.20. Рейсы в Сибирь запланированы на понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье — вылет в 22.50 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 15 минут.