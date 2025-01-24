Вице-мэр Новосибирска Максим Останин озвучил задачи для бизнес-инкубаторов

Стоит напомнить, что бизнес-инкубаторы играют важную роль в поддержке начинающих предпринимателей. Они предоставляют комплексную помощь, начиная от консультаций и заканчивая льготной арендой помещений. Компании, существующие менее трех лет, имеют возможность по результатам конкурсного отбора получить в аренду офисные и производственные площади по сниженным ценам. Это создает благоприятные условия для старта и развития малого бизнеса.