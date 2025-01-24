Вице-мэр Новосибирска Максим Останин озвучил задачи для бизнес-инкубаторов

В Новосибирске городские бизнес-инкубаторы получили новые векторы развития, что позволит расширить поддержку местного предпринимательства. Эти площадки, уже зарекомендовавшие себя как эффективный инструмент помощи бизнесу в сфере импортозамещения, теперь сосредоточатся на решении еще двух важных задач, о чем сообщил заместитель мэра Новосибирска Максим Останин.
Первое новое направление — это всесторонняя поддержка предприятий, производящих товары, необходимые для нужд городского хозяйства. Речь идет о продукции, обеспечивающей жизнедеятельность города, таких как лакокрасочные материалы. Развитие этого направления позволит укрепить экономическую устойчивость Новосибирска и снизить зависимость от внешних поставок.
Второе ключевое направление, которое теперь будут курировать бизнес-инкубаторы, — это поддержка предприятий, занятых в обеспечении специальной военной операции (СВО). Эта поддержка включает в себя содействие в производстве и поставке необходимой продукции для нужд наших бойцов.
Стоит напомнить, что бизнес-инкубаторы играют важную роль в поддержке начинающих предпринимателей. Они предоставляют комплексную помощь, начиная от консультаций и заканчивая льготной арендой помещений. Компании, существующие менее трех лет, имеют возможность по результатам конкурсного отбора получить в аренду офисные и производственные площади по сниженным ценам. Это создает благоприятные условия для старта и развития малого бизнеса.
В настоящее время на площадках бизнес-инкубаторов успешно работают десятки резидентов. Им предоставляются оборудованные офисы с необходимой техникой, включая компьютеры, копировальные аппараты и мебель. Такая поддержка позволяет предпринимателям сосредоточиться на развитии своего бизнеса, минимизируя затраты на организационные вопросы.